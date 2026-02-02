ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ (ଡିଓଜେ) ନିକଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ତିନି ନିୟୁତ ପୃଷ୍ଠାର ଫାଇଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ନରୱେର ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଟେର୍ଜେ ରୋଡ୍-ଲାର୍ସେନଙ୍କ ଏକ ଇମେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଫାଇଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ଫାଇନାନ୍ସର ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଇମେଲ ପଠାଇବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ରୋଡ୍-ଲାର୍ସେନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରୋଡ୍-ଲାର୍ସେନ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲର ଉତ୍ତରରେ ରୋଡ୍-ଲାର୍ସେନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଏକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି: ‘ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଓ ସାପକୁ ଭେଟନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ!’
ନରୱେର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଟେର୍ଜେ ରୋଡ୍-ଲାର୍ସେନ୍ ସମ୍ମାନଜନକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ହେବା ପରେ ୨୦୨୦ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଜନେତା ଜାତିସଂଘର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଇମେଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଖରାପ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି।