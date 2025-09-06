ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ର ଏକ ବିଶାଳ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସେସବୁ ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନି ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର୍ସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଶନିବାର ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟରରେ ଚଢ଼ଉ ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୋ ହ୍ୟୁନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଜର୍ଜିଆରେ ଥିବା କାରଖାନାରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ କୋରିଆନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ମୁଁ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ। ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ଗିରଫ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମନେ କରୁଛି।
ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାରଖାନା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚଢ଼ଉ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଭାରତ ପରି, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଚଢ଼ଉ ଦ୍ବାରା ଆମେରିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ୩୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ନିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସାମରିକ ଘାଟିର ଜମି ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଭାରତ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେରିକା ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇଛି। ତେବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ନେତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ମୂଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବିମାନ ନିର୍ମାଣ, ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭଳି କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଏହା ସହିତ, ଜାପାନ ଆମେରିକାରେ ୫୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଜାପାନ ଆମେରିକାର ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଏହି ଶୁଳ୍କ, ଯାହାକୁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବେଆଇନ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି।
ଆମେରିକାର ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଡି. ଜନ୍ ସାୱୟର ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଶୁଳ୍କକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ଶିକାର ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ବିନାଶର ଦ୍ୱାରଦେଶକୁ ଠେଲିଦେବ।
ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେରିକାର ରାଜସ୍ୱ ମୋଟ ୧୫୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ ରାଜସ୍ବ ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
USA | India | Japan | south-korea | donald-trump | tariff-war