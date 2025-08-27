ଓ୍ବାସିଂଟନ : ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳକ ବସାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସଂପର୍କରେ ଅବନତି ଘଟିଛି । ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକାଠି ହେବେ।
ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମେରିକା ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ଶେଷରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବୁ।
ବେସାଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ମାପଚୁପ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବେସାଣ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷ ତେଲରୁ ଲାଭ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିବାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ବେସାନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଜଟିଳ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ରୁଷର ତୈଳ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ବେସାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାରତ ହୁଏତ ଆମେରିକାକୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ।