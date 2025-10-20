IRAN ତେହେରାନ : ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ(TRUMP)ଙ୍କ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ନେଇ ଆମେରିକାର ଦାବିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମେରିକା ସ୍ବପ୍ନରେ ଏପରି କରିଛି ।
ଖାମେନି ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ।" ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଖାମେନି ଇରାନୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ଇରାନୀ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଛି। ଖାମେନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ "କ୍ରୀଡା କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ ବିଜେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।" ସେ ଏହାକୁ "ନରମ ଯୁଦ୍ଧ" ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନରମ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଶତ୍ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଇରାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।