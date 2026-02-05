ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି, ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ତାରିଖରେ ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ପରମାଣୁ ଓ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ନାବିଲ ଖୁରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଆଶା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଇରାନ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ।
ଓମାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଇରାନ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଓମାନରେ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ବସିବେ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଟାରେ ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ହେବ। ସେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଓମାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓମାନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏବେ ଓମାନ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଏକ ବିବୃତି ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଜଟିଳ କରିଛି।
ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ତିନି ସର୍ତ୍ତ
ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କେବଳ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ରୁବିଓ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଠୋର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରୁବିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କେବଳ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ତଥା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆମେରିକା ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ କୋହଳ ଆଭିମୁ୍ଖ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।
କୌଣସି ବୁଝାମଣାର ଆଶା ନାହିଁ
ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ସଚିବ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇରାନୀମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷତି ଦେଖୁନାହୁଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି,ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ, ଭେଟିବାକୁ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।