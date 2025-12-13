ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କକୁ ତିନି ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଡେବୋରା ରସ୍ (ଉତ୍ତର କାରୋଲିନା), ମାର୍କ ବିଜି (ଟେକ୍ସାସ) ଏବଂ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି (ଇଲିନୋଇସ୍) ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ସେହି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଧାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ମାଡ଼ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି
ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ଡେବୋରା ରସ୍, ମାର୍କ ବିଜି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଶୁଳ୍କ ବେଆଇନ, ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହା ମୂଳତଃ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ୧, ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୭, ୨୦୨୫ରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% 'ଦ୍ଵିତୀୟ ଶୁଳ୍କ' ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏବେ ବି ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣୁଛି। ଏଭଳି କରି ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭାରତ ରୁଷକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦମାନେ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
୧. ଡେବୋରା ରସ୍: "ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଳ୍କ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।"
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Fire Balianta ବାଲିଅନ୍ତା ବଜାରରେ ଭୟାଵହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଜଳିଗଲା ୬ ଗାଡ଼ି, ୪ ଦୋକାନ ଓ ଘର
୨. ମାର୍କ ବିଜି: "ଏହି ଅବୈଧ ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ତର ଟେକ୍ସାସର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୋଝ ଲଦି ଦେଉଛି। ଭାରତ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର।"
୩. ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି: "ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା-ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।"
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Delhi AQI Nears Severe: ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ୧୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦୦ପାର କଲା AQI