ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଣିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ସର୍ବଦା ଜଟିଳ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ।
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଏକ ଜଟିଳତା ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ।
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଏକ ଜଟିଳତା ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ।
ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଇଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।