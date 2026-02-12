ଵାସିଂଟନ୍: ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଏସୀୟ ଦେଶ, ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ସହାୟକ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ(ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ) ପଲ କପୁର ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ଚୁକ୍ତି
ଆମେରିକା ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ବୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୨୦% ରୁ ୧୯% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ବାଂଲାଦେଶ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ବଜାରକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
