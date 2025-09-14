ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ଗୃହ ରୁଷିଆ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସମେତ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ। ଯାହା ୫୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବଂ ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭସ୍ ସଦସ୍ୟ (ଏମ୍ପି) ବ୍ରାଏନ୍ ଫିଜ୍ପାଟ୍ରିକ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ।
ସେନେଟର ଗ୍ରାହାମ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରାଏନ୍ ଫିଜ୍ପାଟ୍ରିକ୍ (ଉଭୟ ରିପବ୍ଲିକାନ୍) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏକ ବିଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମସ୍କୋ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି କଟକଣାରେ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆନ୍ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୁଟିନଙ୍କଠାରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରିହାତି ଦରରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣି ପୁଟିନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଥିବା ଚୀନ୍, ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ନାଟୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଶୁଳ୍କ ପାଇବା ଉଚିତ୍।
ବିବୃତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏକ ଆଇନ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ଏହି ରଣନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ତା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ୟୁରୋପ ସହିତ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ, ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏହା ଠିକ୍ ଉପାୟ।
ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନାଟୋକୁ ସିଧାସଳଖ ଅପିଲ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ବଡ଼ କଟକଣା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ନାଟୋକୁ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ଦେଶ ରାଜି ହେବେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବଡ଼ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି।
ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ଦେଶ ସହମତ ହୋଇ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଜାରି ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ କଠୋର ବାଣିଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଙ୍ଗିହେବ।