ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ମାଡ଼। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୫୦ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ୫୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ କେତେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆଣିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ, ଉତ୍ତର କାରୋଲିନା, ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନା ଏବଂ ମିଚିଗାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶିଳ୍ପର ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ଶ୍ରମ ଏବଂ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନି ସେମାନଙ୍କର କାମ ବିଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାର ସେୟାର ବଜାରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୱେଫେୟାର, ଆରଏଚ୍ ଏବଂ ୱିଲିୟମ୍ସ-ସୋନୋମା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଲା-ଜେଡ୍-ବୟ ଭଳି ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଲାଭବାନ ହେବେ।