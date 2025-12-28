ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଏକ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୧ ମାସରେ ସେ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜାତିସଂଘ ହୋଇଛି ।
ସେ ଆଜି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶ ଶାନ୍ତିରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବେ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା, ଯେପରି ଏହା ଏପରି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା, ସର୍ବଦା ପରି, ସହାୟତା କରିବାକୁ ଗର୍ବିତ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ହୁଏତ ଆମେରିକା ପ୍ରକୃତ ଜାତିସଂଘ ପାଲଟିଛି । ଏହା ସହିତ ସେ ଜାତିସଂଘକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଜାତିସଂଘ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।