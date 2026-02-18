ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ କାରିବିୟାନ ସାଗରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛିର ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି।
ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଆମେରିକା ସେନାର ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଘାତକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ କାରିବିୟାନ ସାଗରରେ ତିନୋଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହି ସଠିକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା କାରବାରରେ ଜଡିତ ମୋଟ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୁଟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା,ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାରିବିୟାନ ସାଗରରେ ତୃତୀୟ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ମେରାଇନ୍ କର୍ପସ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡୋନୋଭାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଦିନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ କୋକେନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ବାଧା ଦେବ।
ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତୀବ୍ରତା ଆସିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ, ସାମରିକ ବାହିନୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଶା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଘାତକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋଟ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କଠୋର ନୀତି
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ନୀତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଡର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ ମାଦୁରୋ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନଗତ ଓ ମାନବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମେରିକା ସୂଚିତ କରିଛି, ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ।
