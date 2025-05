ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମାଇକ ଜନସନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

"Will do everything to support India in its efforts against terrorism": US House Speaker Mike Johnson



