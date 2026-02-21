ୱାସିଂଟନ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶୁଳ୍କକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ଝଟ୍କା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ମୋଦୀ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି
ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଳ୍କ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଶୁଳ୍କ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହାର ବିପରୀତ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ। ଭାରତ ଆମକୁ ଲୁଟୁଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଚେହେରାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋର ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ପାଉଥିଲା । ମୋ ଅନୁରୋଧରେ ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫,୦୦୦ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।
