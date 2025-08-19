ଓ୍ବାସିଂଟନ : ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଚୀନର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଓ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା । ଚୀନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ଧନୀ ପରିବାର ରୁଷ ତେଲରୁ ଲାଭ କମାଉଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣି ବିପୁଳ ଲାଭ କରୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି।
ସିଏନବିସି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ପୁନଃବିକ୍ରୟ କରେ। ଏସବୁ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ତା'ର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରୁଷିଆରୁ କିଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ରୁଷିଆରୁ କିଣାଯାଉଛି। ଭାରତ କେବଳ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଲାଭ ପାଉଛି।"