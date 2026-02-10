ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ: ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ୬ ହଜାର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଦରମା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଓ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଦାବି କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏହାର ସମସ୍ତ ୧୨୦ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ୫୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧର୍ମଘଟ
ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଚୁକ୍ତିନାମା ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିବୁ ବୋଲି ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଡୁକେଟର୍ସର ସଭାପତି କାସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁରିଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଶେଷ ଆଲୋଚନା ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମେୟର ଡାନିଏଲ୍ ଲୁରି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ନାନସି ପେଲୋସି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନକରି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିଅନ୍ ସିଟି ହଲ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ରାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବି
ସଂଘ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠିପ୍ରାପ୍ତ ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା,ଦରମା ବୃଦ୍ଧି,ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା,ବାସହୀନ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟକ ନୀତି,ସଂଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୯% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ୯୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ପରିମାଣ ରିଜର୍ଭ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ସ୍କୁଲରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର
ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଓ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାରିଆ ସୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
