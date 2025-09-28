ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।

Advertisment

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଲୁଟନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତାର ବଜାର ଖୋଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ। ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଆମେରିକା ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାର ବଜାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମତଭେଦ ଅଛି।"