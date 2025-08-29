ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (ସିଟିଆଇ) ସତର୍କ କରାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟନ, ଚମଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ଗହଣା, ରତ୍ନପଥର, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ରସାୟନ, ଫାର୍ମା, ସିଫୁଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ୪୮୦୦ କୋଟି ଡଲାରର ରପ୍ତାନିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଦେଶରେ କ୍ରୋଧର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏମଧ୍ୟରେ ଅମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରିଚାର୍ଡ ୱୋଲ୍ଫ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୀଡିତ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରିଚାର୍ଡ ୱୋଲ୍ଫ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନିଜ ପାଦରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିବା ଭଳି। କାରଣ ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ, ରୁଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାହା କରିନଥିଲା। ଭାରତ କାହିଁକି ବି ତାହା କରିବ? କାରଣ କିଏ କାହାଠାରୁ ତେଲ କିଣିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଆମେରିକାର ନାହିଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ। ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ତା’ର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଭାରତ ତା’ର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ଯାହା ଏପରି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଯେପରି ରୁଷ ତା'ର ତେଲ କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତା'ର ରପ୍ତାନି ଆମେରିକାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମିଶର, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
donald-trump | richard-wolff | pm modi