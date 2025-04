ଇସ୍‌ଲାମ୍‌ବାଦ୍‌: ଦିନକୁ ଦିନ ସୀମା ଲଂଘି ଲଂଘି ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଗତକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜମ୍ମୁର ପାରାଗୱାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ପାକ୍‌ ସେନା। ଏନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ "ବିବାଦକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ" ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ "ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଯଥାଶୀଘ୍ର" ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।

ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମୁଖପାତ୍ର ଟାମି ବ୍ରୁସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ "କଶ୍ମୀର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ" ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ" କହୁଛି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ "ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ନେତା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି," ବ୍ରୁସ୍ କହିଛନ୍ତି।

