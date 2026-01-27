ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। ବରଫ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତଝଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ଆର୍କଟିକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ନୂଆ ଶୀତଝଡ଼ରେ ବିମାନଶିଳ୍ପ ଅଧିକ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ମଙ୍ଗଳବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
୧,୦୦୦ ବିମାନ ବାତିଲ
ଡେଲଟା ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ ଇଙ୍କ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବୋଷ୍ଟନ୍ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଙ୍କ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆୱେର୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଡାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡର ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହା ରବିବାର ଓ ସୋମବାରର ମୋଟ ୧୧,୬୦୦ ବାତିଲ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ବିମାନସେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡିତ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅତି କମ୍ରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଓ ଓହିଓରେ ରାସ୍ତାରୁ ବରଫ ହଟାଇବା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍କାନସାସ୍ ଓ ଟେକ୍ସାସରେ ସ୍ଲେଡିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଶୀତଝଡ଼ ଭିତରେ ବାହାରେ ଆଠ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି।
ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶରେ ୫୬୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୀତଝଡ଼ରେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନଲାଇନ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଦୁଇତୃତୀୟାଂଶକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଦୂର ନ ହେଉଣୁ ସୋମବାର ପାଣିପାଗ ସେବା କହିଛି ଯେ, ମେରୁ ବାୟୁର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରବାହ ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବ ଓ ଆଉ ଏକ ଶୀତଝଡ଼ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସେବା ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Elon Musk controversy: ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରରେ ଏଲୋନ ମସ୍କ