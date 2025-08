ରାଏବରେଲି: ବୁଧବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଏବରେଲିରେ ଶୋଷିତ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।

ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏପରି...ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶୋଷିତ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଏବରେଲିର ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ହଠାତ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ପଶି ଆସି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲା। ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସ ଜିମ‌ା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଝିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ କେମିତି ସାହାସ କରି ପାରିଲେ ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି।

VIDEO | Raebareli: A person tried to slap former UP minister Swami Prasad Maurya during a public event. The accused was later thrashed by the supporters of the leader before the police detained him. #UPNews#UttarPradeshNews



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/OyXIJnyjOa