ଡେରାଡୁନ: ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ । କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରୋଡ ସୋରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇ ଗଲେ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ । ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡୁଥିଲା । ଆଉ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପରି, ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ ପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami participated in a road show and Jan Samvad program in Libbarheri of Haridwar district.



The Chief Minister said: Farmers are the backbone of our country. When I drive a tractor, it is not just a drive, but a small effort to salute… pic.twitter.com/LNb4GjBJgy