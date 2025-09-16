ଡେରାଡୁନ: ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଡେରାଡୁନରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ପରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ । ମାଲଦେବତା ଅଞ୍ଚଳର କେସରଓ୍ଵାଲାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାଦରଫଟା ବର୍ଷାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟ ଜନିତ କ୍ଷତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଧାମୀ । ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଜେସିବିରେ ବସି ନିଜେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସହସ୍ତ୍ରଧାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦ ମିଟର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭରଣା କେମିତି ଜଲଦି ହେବ ସେ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଧାମୀ ।
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami inspected the disaster-affected area in Kesarwala, Maldevta area.— ANI (@ANI) September 16, 2025
A 100-meter-long road was washed away in Maldevta, Raipur, due to the flow of water triggered by heavy rains in the Sahastradhara area of Dehradun district. pic.twitter.com/FGXfawH0GZ
ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି- ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅନେକ ଘର, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ୨୫ରୁ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ପୂରା ଧୋଇଯାଇଛି । ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ନଦୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏବେବି ରହିଛି । ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ନେଇଛନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମର ସବୁ ବିଭାଗ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
#WATCH | Dehradun: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "There has been a lot of damage to houses and government properties. Livelihood is affected. We are working to get things back on track. Connectivity has been disrupted at several places. The water level of rivers has… https://t.co/QGjZIjEIn7pic.twitter.com/IIUOnFnDzL— ANI (@ANI) September 16, 2025
ସେପଟେ ସହସ୍ତ୍ରଧାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଲୋକେ ବେଘର ହେବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କାର ସବୁରେ କାଦୁଅ ପାଣି ମାଡିଯାଇଛି । ଲୋକେ ଘର ଛା଼ଡି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା- ଗତ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି । ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ବଡ ବିଜୁଳି ଭଳି ଚମକ ଉଠିଲା । ପିଲା ଛୁଆ ସବୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି । ସେମାନେ ସେଠାରେ ରାତି କାଟିଲେ । ଆଉ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି- କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ, ସତେକି ପାହାଡ଼ ଧସି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା । କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପ୍ରକୃତିର ପାଟିରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ଆମ ଘର ପଛରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଧସିଗଲା । ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ପାହାଡ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇଲୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହରେଇଦେଲୁ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Uttarakhand: A local resident says, "... I was on duty last night when this happened. After that, children spent the night in the temple... For now, I'm shifting my family for safety... The roads have been totally damaged..." https://t.co/YMfg3tmEtLpic.twitter.com/VQkq4Sfxkf— ANI (@ANI) September 16, 2025