ଧରାଲି: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଧରାଲି ଗାଁର କିଛି ଅଂଶରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗ୍ଲେସିୟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ର ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଭୂଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନକୁ ଆଧାର କରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ୧.୪ ଲକ୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆକାରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସହ ସମାନ ପ୍ରାୟ ୩୬୦ ନିୟୁତ ଘନମିଟର ଆବର୍ଜନା ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ମାଡ଼ିଆସି କ୍ଷୀରଗଡ଼ ସ୍ରୋତ ସହ ମିଶିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ଅତିକମ୍ରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଭୂଟାନର ପୁନତ୍ସାଙ୍ଗଛୁ-୧ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ ନୁହେଁ। ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ୬୭୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରାୟ ୭ କିଲୋମିଟର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ଲେସିଆଲ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରବାହ ସହିତ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଟ୍ରିଗର୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ, ଖାନ୍ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗ୍ଲେସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।