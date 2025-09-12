ଜମ୍ମୁ : ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଗତ ୧୭ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଗକୁ ନବରାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଖବର ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳାଇଦେଇଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୪ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କଟରାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।