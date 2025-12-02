ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ୧୯ବର୍ଷୀୟ ଦେବବ୍ରତ ମହେଶ ରେଖେଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

'ଦଣ୍ଡକର୍ମ ପାରାୟଣମ୍'

ମୋଦୀ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଦେବବ୍ରତ ୫୦ ଦିନ ଧରି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ମଧ୍ୟନ୍ଦୀନ ଶାଖାର ୨୦୦୦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ 'ଦଣ୍ଡକର୍ମ ପାରାୟଣମ୍' ବିନା ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଦେବବ୍ରତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୋ।"

କାଶୀର ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସନ୍ଥ, ଋଷି, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ତପସ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।"

ସନ୍ଥ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ

ପ୍ରକୃତରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଦେବବ୍ରତ ୨୦୦୦ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଦିକ ଶ୍ଳୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସନାତନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ, ଏହାକୁ "ଦଣ୍ଡକ୍ରମ ପାରାୟଣ" କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ପାଆନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ଦେବବ୍ରତ ମହେଶ ରେଖେ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।ଦେବବ୍ରତ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଦେଖି ବିନା ବାଧାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

