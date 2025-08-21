ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ, ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବେ।
#WATCH | INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy files his nomination in the presence of Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi.… pic.twitter.com/Xxg6KX2ncQ— ANI (@ANI) August 21, 2025
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେ, ଡିଏମକେର ତିରୁଚି ଶିବଙ୍କ ସମେତ ୧୬୦ ଜଣ ସାଂସଦ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଗୋଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ।
Here is the statement issued by Justice (Retd) B. Sudarshan Reddy garu after filing his nomination as a joint candidate of Opposition parties in the Vice Presidential election to be held on Sept 9th. pic.twitter.com/9QAnuSTBlL— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 21, 2025
କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚିଠି ସେୟାର କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।