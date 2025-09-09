ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାବନାରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
'ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ' ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବୁ। ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କହିନାହିଁ ଯେ କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ ହେବ। କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ।
ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଘଟୁଛି କାରଣ ବିଦାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଜେପି ଲାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରୁ ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏନଡିଏ ଏବଂ ଭାରତ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିବି।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଚାରପତି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଦେଶ ଜିତିବ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଜିତିବ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି,ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି,ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର। ଏହା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଯେ ବିଆରଏସ ଦକ୍ଷିଣର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଆରଏସ ଭୋଟ୍ ଦେଉ କି ନାହିଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତା ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଭାବରେ ବିଜୟ ଆମର ହେବ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଏନଡିଏର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଏନଡିଏର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ଆରଏଲଡି ସାଂସଦ ରାଜକୁମାର ସାଙ୍ଗୱାନ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କେବଳ ନିଜର ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବେ।
