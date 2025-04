ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଶନିବାର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୨୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

🎬 A superb opening act of 1️⃣2️⃣0️⃣ that deserved all the applause 👏👏



Both openers depart as #GT are 123/2.



Updates ▶ https://t.co/VILHBLEerV #TATAIPL | #LSGvGT | @gujarat_titans pic.twitter.com/MtGXKIUS8e