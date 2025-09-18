ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନିଜଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଗୀଦାରିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ୨୫ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ‘ଭଲ ବନ୍ଧୁ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଆମେ ଏକାଠି ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାରଣ ଆମେ ଆମର ସହଭାଗିତା ଓ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇପାରିବା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ୨୧ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଉଭୟ କ୍ୱାଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଅଂଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି... ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାରତ ସହିତ ଏପରି ଦୃଢ ବନ୍ଧୁତା ବାଣ୍ଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଆଲବାନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି।
ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପ୍ରାୟ ୪୦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଲକ୍ସନ ମୋଦୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କିଆ ଓରା, ନମସ୍କାର, ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ... ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବା ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ଓ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେରିଙ୍ଗ ଟୋବଗେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।