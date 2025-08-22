ଚେନ୍ନାଇ: ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଡିଏମ୍କେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବିଜୟ। ମଦୁରାଇର ପାରାପଥିଠାରେ ଦଳର ଦ୍ବିତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସହିତ ଆମର ଆଦର୍ଶଗତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ଡିଏମ୍କେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି କଳାଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ଡିଏମକେ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ତାଳଦେଇ ବିଜେପି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗିରଫ କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାଚ୍ଚାତିଭୁ ଦ୍ବୀପ ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।