ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ। ଆଜି ସେ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ରିନ୍ କୌରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ସିମଲାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ବଡ଼ ବିବାହ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବେ।
ବିବାହ ପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ୭.୫ ନିୟୁତ ଲୋକ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ମୋ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।ହିମାଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ହିମାଚଳର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।"
ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ରିନ୍ କୌରଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା, ସର୍ଦ୍ଦାର ଜୋତିନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସେଖୋନ୍ ଏବଂ ମା’ ସର୍ଦାରନୀ ଓପିନ୍ଦର କୌର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୨ରେ ରୁହନ୍ତି। ଅମ୍ରିନ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ପୂର୍ବରୁ ସୁଦର୍ଶନ ସିଂହ ଚୁଣ୍ଡାୱତଙ୍କୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯ରେ ଜୟପୁରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।
