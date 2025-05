ଶ୍ରୀନଗର: ଆଜି ହେଉଛି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବିନୟ ନରୱାଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ବିନୟ ନରୱାଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ହରିୟାଣାର କରନାଲରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାଂଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ବିନୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।'

Karnal, Haryana: On the birthday of the late Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal, who was killed in the Pahalgam terror attack, his wife Himanshi says, "I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he remains healthy and happy..." pic.twitter.com/8MdugaqmOg