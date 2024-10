ବାହରାଇଚ୍: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାହରାଇଚର ହରଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଦିନ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।

Advertisment

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଲେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଛୁରୀ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି। ପୁଲିସ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଗାଁର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ପିଏସି ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ପୁଲିସ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଲିସ ଡକାଯାଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ସଲମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Bahraich, Uttar Pradesh: Police conduct route march after clashes erupted during Durga idol immersion in Mahasi Maharajganj. pic.twitter.com/2xVfmAyx7G — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 14, 2024

ମୃତକଙ୍କ ନାମ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାମ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେ ମାତ୍ର ୪ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ରାଜନ। ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାହରାଇଚରୁ ସୀତାପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ପିଏସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜପଥରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

VIDEO | Tension escalated in Bahraich, UP as arsons are going on at several places after violence during idol immersion yesterday. #Bahraichnews pic.twitter.com/AYuAUJ2WCn — Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2024

ଅଦ୍ୟାବଧି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ ଖଟ ଉପରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମହସିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତଦେହକୁ ତହସିଲରେ ରଖି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଘରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବା ଉଚିତ୍। ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Tensions in UP's Bahraich after attack on Durga murti visarjan in Mahsi, Maharajganj.



Reports of stone pelting and bullets fired!



One person Gopal dies after being allegedly shot by muslims. Local gathered & protested. Police controlling situation pic.twitter.com/MMH2vahNA3 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 13, 2024

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ। ଅବହେଳା ପାଇଁ ହରଦି ଏସଏଚଓ ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।



ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହରାଇଚର ମହସି ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ଯାହାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।



सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिह्नित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।



प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 13, 2024

ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିସର୍ଜନ ପକାଇବା ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।