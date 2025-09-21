ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ତିନୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହିଂସାରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତ, ଯଦି ବିଶ୍ୱର କେହି ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ।
ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସରକାରମାନେ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହା କେବଳ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେବେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହା ମୋଦୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ, ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ, ମୋଦୀ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀ ୬୦ କୋଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ୟାସ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ମାଗଣା ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।ଦେଶର ୬୦ କୋଟି ଲୋକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୋଦୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି।