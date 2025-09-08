କାଠମାଣ୍ଡୁ : ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ପରେ ସେଠାକାର ଯୁବକମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେନାକୁ ଡକାଯିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଆନ୍ଦୋଳକାରୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ହିଂସା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଓଲିଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ।
କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଦମକରେ କେପି ଓଲିଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଚିଆ ଡୋକାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ରାଜପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଓ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧୯କୁ ପହଞ୍ଚିଛି ।