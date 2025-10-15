ବକ୍ସା: ଆସାମର ବକ୍ସା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ଜେଲ ବାହାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଜେଲ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହାନ୍ତ, ଗାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ନିଲମ୍ବିତ ଏପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗ ଏବଂ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ବୋରା ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ପିଏସଓଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଜେଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଥର ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଜୁବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଲିସ୍ ଭ୍ୟାନ ସମେତ ଅନେକ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ବାୟୁରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ସହ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯାହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।
ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଜେଲ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ନଯାଇ ପାରିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।