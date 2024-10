ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟ୍ କିଣାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଲିୟନଆର ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ମିଲିୟନ ଡଲାର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି।

ପେନସିଲଭାନିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜୋଶ ଶାପିରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଏନେଇ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ଜନକ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉପରେ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

Kristine was today’s recipient of the $1 MILLION for signing our petition to support the Constitution



Every day until Election Day, a registered swing state voter who signs the petition will be selected to earn $1M as a spokesperson for America PAC



SIGN: https://t.co/TMeyWUhbrH pic.twitter.com/1mqkJ2rmvS