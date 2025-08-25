ମୁମ୍ବାଇ: ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (ଏମଏନଏସ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ ଠାକରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ ଠାକରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି। ୨୦୧୬ଠାରୁ ଏହା ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।
ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ,ତେବେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ସେତେବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ କମିସନ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ଭୋଟ ଚୋରିର ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ।
କାହାର ନାମ ନ ନେଇ,ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏମଏନଏସ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହାରିଗଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା।
ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶରଦ ପାୱାର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଭୋଟ ଚୋରିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକୃତ ଜନାଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
