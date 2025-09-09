ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଭୋଟଗଣତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୋଟଗଣତି ଶେଶ ହେବା ପରେ ଆଜି ହିଁ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ବିଜୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ୩୧୫ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ଏନଡିଏର ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।