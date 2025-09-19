ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ କାଏମ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କର ଅବୈଧ୍ୟ ଭାବେ ନାମ କାଟିବା ଓ ଯୋଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘‘ସକାଳ ୪ଟାରେ ଉଠିପଡ଼ନ୍ତୁ। ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ।’’ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ ଚୋରି ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା।
ନୂତନ ଅଭିଯୋଗରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଅବୈଧ ଭାବରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାମଲାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୩ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଲାଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ତିନୋଟି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରାଜ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲା।