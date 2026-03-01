ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ପରିଷଦ (ସିସିଏସ)ର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନିଆ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାତି ୯.୩୦ରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ତୁରନ୍ତ ପରେ ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଇରାନ ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଆଲୋଚନାରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସିସିଏସ୍ ବୈଠକରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା
ଯୁଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ (ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, କତାର, ଓମାନ, ବାହାରିନ, କୁୱେତ) ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି ବୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ
ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଭାରତ ଏହାର ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ, ଯାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧିତ ହୁଏ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିସିଏସ ବୈଠକରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଆଘାତରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଇରାନରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ
ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ, କାରଣ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ କରେ। ଯଦି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଏହି ନିବେଶ ଉଭୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।