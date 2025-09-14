ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏଥର ଭାରତରେ ଅଧିକ ଗରମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲା-ନିନା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ବାରା ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
updated CPC ENSO probabilities show an increase in La Nina percentage for the winter months. later on transitioning to Neutral in the late winter-spring months ❄️ pic.twitter.com/9X9mOeBK3g— charlotte (@chazzzwx) September 13, 2025
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲା-ନିନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ଶୀତଦିନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ତେଣୁ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଲା-ନିନା ହେଉଛି ଏଲ୍ ନିନୋ ଦକ୍ଷିଣ ଓସିଲେସନ୍ (ଇଏନଏସଓ) ନାମକ ଏକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଯୋଗୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବ ପବନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବହିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁ ପୃଥିବୀର କିଛି ଅଂଶରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲା-ନିନା ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ।
ତେଣୁ, ଚଳିତ ଶୀତରେ, ଭାରତରେ ଲା-ନିନା ଯୋଗୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲା-ନିନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ୟୁରୋପରେ ଶୀତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଶୀତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଲା-ନିନା ଯୋଗୁ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
The latest @WMO update indicates that La Niña may develop from September 2025. Despite its temporary cooling influence, above-average temperatures remain likely across much of the world.— Global Goals (@GlobalGoalsUN) September 6, 2025
🔗 Read the full update: https://t.co/XhMkXhBRtVpic.twitter.com/Bbw79sTqlX
ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସେବାର ଜଳବାୟୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ର(ସିପିସି) ଲା-ନିନା ଉପରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲା-ନିନା ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ୭୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଲା-ନିନାର ପ୍ରଭାବ ୫୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ଇଏନଏସଓ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଋତୁକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ-ନିନୋ କିମ୍ବା ଲା-ନିନା ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସମାନ ନିରପେକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଲା-ନିନା ସକ୍ରିୟ ହେବାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଲା- ନିନା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଭାରତରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡିବ।
A transition from #ENSO-neutral to La Niña is likely in the next couple of months, with a 71% chance of La Niña during Oct-Dec 2025. Thereafter, La Niña is favored but chances decrease to 54% in Dec 2025-Feb 2026. A #LaNina Watch remains in effect. https://t.co/5zlzaZ1aZxpic.twitter.com/XC6PTMi8cO— NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) September 11, 2025
ସ୍କାଇମେଟ୍ ୱେଦରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲା ନିନା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୦.୫° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତଳେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରୁହେ। ତେବେ ଲା-ନିନା ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପଞ୍ଜାବର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ(ଆଇଆଇଏସଇଆର) ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ(ଆଇଏନପିଇ) ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୪ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଲା-ନିନା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।