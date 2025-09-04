ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଉପରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା।" ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।"