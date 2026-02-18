ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନରେ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏକ ଲୋଡେଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟଲ୍ ଆଡକୁ ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟଲ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ ତଳେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟଲ୍ର ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟଲ୍ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ମାଇକେଲ ସୁଲିଭାନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା।
କ୍ୟାପିଟଲ୍ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଲିସ କୋଠା ନିକଟରେ ପାର୍କ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଧଳା ମର୍ସିଡିଜ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା। ଗାଡିରୁ ଏକ କେଭଲାର୍ ହେଲମେଟ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ୱାସିଂଟନ୍ ଡି.ସି.ର ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦମାନେ ଅବକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ୟାପିଟଲ୍ ହିଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୪ ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଅନ୍ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: South Africa defeated UAE: ୟୁଏଇକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା