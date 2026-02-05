ୱାସିଂଟନ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ଏହାର ସଂଗଠନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖବରକାଗଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେସ୍କ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଡେସ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନି କେବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ଡେସ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନିର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଈଶାନ ଥରୁରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଈଶାନ ଥରୁର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜରୁମର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହାକୁ ଖରାପ ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଈଶାନ କହିଛନ୍ତି, ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ୨୦୧୭ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲ୍ଡଭ୍ୟୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଠକଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଗେରୀ ଶିହ, ତଦନ୍ତକାରୀ ରିପୋର୍ଟର ୱିଲ୍ ହବସନ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଜିଂ, କିଭ୍ ତଥା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପରେ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଗୌରବ ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଗେରି ଶିହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦଳକୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ୱିଲ୍ ହବସନ୍ ତାଙ୍କ ୧୧ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। କାଇରୋ, ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ବର୍ଲିନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣ ଛଟେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପରେ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣେ ତଦନ୍ତକାରୀ ରିପୋର୍ଟର ଥିବା ୱିଲ୍ ହବସନ୍ ଛଟେଇ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖବର। ମୁଁ ଆଜି ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କ୍ରୀଡା ଉପରେ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଥିଲା।
ଜେରୁସାଲେମ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ, ଗେରି ଶି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ର ସମ୍ବାଦଦାତା ହେବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଜିଂ, କିଭ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଇରୋ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଲେୟାର ପାର୍କର, ଭିଜୁଆଲ୍ ଫୋରେନସିକ୍ ଷ୍ଟାଫର୍ ନିଲୋ ତାବ୍ରିଜି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମ୍ବାଦଦାତା ଲିଜି ଜନସନ୍ ଓ ବର୍ଲିନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଆରୋନ୍ ୱେନର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତଥା ହଠାତ୍ ଚାକିରି ହରାଇବାର ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
