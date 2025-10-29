ଚେନ୍ନାଇ: ଗତ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ଏଫଆଇଆରକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଏକ ବେଆଇନ ସମାବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । 

ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ

ବିଚାରପତି ଏନ ସତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର ଅଧିକାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 

ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ଯୋଗୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାବେଶକୁ ଅପରାଧ ଅବା ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

