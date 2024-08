ମଣିକମ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର(ଏକ୍ସ) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ବାହାରେ ପେପର ଲିକ୍, ଭିତରେ ୱାଟର ଲିକ୍ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସଂସଦର ଲବି ହଲରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଯାହା ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି ।

Paper leakage outside,

water leakage inside. The recent water leakage in the Parliament lobby used by the President highlights urgent weather resilience issues in the new building, just a year after completion.

Moving Adjournment motion on this issue in Loksabha. #Parliament pic.twitter.com/kNFJ9Ld21d

August 1, 2024