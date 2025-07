ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ । ମୌସୁମୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ବି ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇନଥିଲା । ଲୋକେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ବର୍ଷା ରଚିଛି ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ଭୋରୁ ଆକାଶରେ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରିବା ସହ ଘଡଘଡିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା । ସିନ୍ଦୂରା ଫିଟିବା ବେଳକୁ ବଦଳିଯାଇଥିଲା ଆକାଶର ଚିତ୍ର । ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷା ଅଚାନକ ଏଇକ୍ଷଣି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିଯିବ । ଆଉ ସମୟ ନନେଇ ହଠାତ୍ ୫.୩୦ରେ ଢାଳିଥିଲା ବର୍ଷା । ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷିଲା ଯେ ଛାଡିବାର ନା ନେଇ ନଥିଲା । ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ବି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

#WATCH | Delhi | Parts of the national capital witness waterlogging after incessant rain in the city.



Visaulas from Mehrauli-Badarpur road. pic.twitter.com/PVu9o8qvWW