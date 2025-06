ଗାନ୍ଧୀନଗର: ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ସୁରଟ । ସକାଳେ ସକାଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସହରରେ ବନ୍ୟା ପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ଜନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜଳ ପାଇଁ ସହରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା । ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଛି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ସବୁ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ କାର୍ ଅଧା ବୁଡି ଯାଇଛି ।

#WATCH | Surat, Gujarat: Schools in Surat closed as the city receives heavy rainfall, leading to waterlogging in many places. pic.twitter.com/fGE1C2Sbif